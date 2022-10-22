2008 model Land Rover Freelander 2 TD4 tipli araç icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2008 model Land Rover Freelander 2 TD4 tipli araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 400.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 08.11.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



35 HTV 53 Plakalı 2008 Model LAND ROVER Marka Freelander 2 TD4 Tipli DZ594017113224DT Motor No'luSALFA24B88H069829 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik Rengi Gri Otomobil (arazi taşıtı) cinsli Aracın ön camının çatlak olduğu Aracın sol arka kapısında hafif boya çiziği olduğu Aracın ön göğüs sol yan havalandırma ızgarasının kırık olduğu Aracın sol ön alt sis farı çerçevesinin olmadığı Aracın boyasında muhtelif küçük çizikler olduğu ve kaportasında muhtelif küçük ezikler olduğu tespit edilmiştir. Aracın kontak anahtarının ve ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Aracın kapısı açıktır. Aracın motor numarası görülememiştir. Aracın motorunda ve görülemeyen kısımlarında başka bir eksik veya hasar olup olmadığı bilinmemektedir. Kıymet takdiri yapılan 35 HTV 53 plakalı aracın 15.09.2022 tarihindeki 2. el piyasa değerinin mevcut haliyle 400.000,00-TL ( dört yüzbin TL) olduğu ve Araç KDV oranı %1dir. Aracı görmek isteyenler ihale alıcıları Karen-2 Yedieminlik Otoparkı Talat Paşa Mahallesi 621. Sokak No:60 Kocasinan KAYSERİ adresine giderek aracı görebilirler.



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