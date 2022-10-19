2018 model Fiat 1.6 M.jet icradan satılığa çıkarıldı

T.C.Adana 11. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Fiat 1.6 M.jet marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 335.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.11.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

01abe355 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , 1.6 Sedan Urban 1.6 M.Jet 120 HP Tipli , 552603848456499 Motor No'lu , NM435600006J95661 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 04/06/2022 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği üzere; ;Akü bitik olmasınedeniyle Km bilgisi alınamamaıştır.Ön ve arka plakların araç üzerinde olduğu , aracın aküsüsnün deşarj olması sebebiyle km bilgisi ve aracın yürür pozisyonda olup olmadığı kontrolü sağlanamadığı , aracın ön tampon ve arka tamponunda kısmi çizikler olmasına rağmen karoser aksamlarının temiz olduğu görülmüştür.Aracın konfor aksamlarında herhangi bir sökük, yırıtılma ve benzeri deformasyon olmadığı gözlemlenmiştir.Motor, şanzıman , elektrik donanımı , ön göğüsteki gösterge ve kumanda panelleri , döşemeler ve diğer mekanik aksamı araç üzerinde montajlı olup orjinal yapısını koruduğu görülmüştür. Yapılan tramer ve sbm sorgulamasında araca ait herhangi bir hasar kaydına rastlanmamıştır..



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