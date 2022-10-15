2013 model Nissan Qashaı araç mahkemeden satılığa çıkarıldı!

T.C. Ankara (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2013 model Nissan Qashaı marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 410.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.11.2022 olarak açıklandı.

Satışa çıkarılan otomobilin özellikleri:

48 DR 799 Plakalı, 2013 Model, Nissan Marka, QASHQAI 1.5 dCi Tipli, K9KD430D204816 Motor No'lu, SJNFCAJ10U2715778 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, 4 Kapılı, 1+4 Koltuk Sayılı, Motor Gücü 110 HP, Silindir Hacmi 1461 cm, Rengi Beyaz (İnci), SUV Kasa Tipli, Cinsi Otomobil (Çok Amaçlı) olan aracın anahtar ve ruhsatının mevcut olduğu, kaportanın muhtelif yerlerinde taş izleri ve çiziklerin görüldüğü, araç panoramik cam tavanlı olup, ön tamponunda ve kaputunda taş izleri, arka tamponun sol kesiminde sürtme izleri ile sağ kesiminde derin çizikler ve panoramik cam tavanın sac tavanla orta birleşim yerinde paslanma, radyo/teybin camının kırık olduğu ve sağ arka direk orta birleşim yerinde (sağ D sütununda) paslanma tespit edildiği, araç çalıştırılmış olup, motor kısmında olumsuz bir durum gözlemlenmediği, aracın radyo/CD/teybi, stepne lastiği, krikosu ve bijon anahtarı mevcut olup, döşemelerinin kumaş olduğu, aracın lastik ölçülerinin 205/55 R17 95V olup, kullanılabilir durumda olduğu, aracın yapılan kısıtlı tramer sorgusunda Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) kayıtlarında geçmiş hasar kaydı bulunmadığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. Konutkent Mah. 3028. Cad. Elmar Towers C Blok Çankaya / ANKARA adresinde görülebilir.

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