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    • Otomobil
    • 15.10.2022 10:00
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    • 15.10.2022 10:00
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    2012 model FIAT Doblo icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2012 model FIAT Doblo marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İkinci el araç alacaklar dikkat! İlan yayında

    T.C. Batman Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model FIAT Doblo marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 170.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.11.2022 olarak açıklandı.

    34LJH07 Plakalı , 2012 Model , FIAT Marka , Doblo Tipli , 199A20004541084 Motor No'lu , NM422300007251968 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Aracın ön camının hasarlı ,sol ve sağ arka lastiklerinin patlak, motor kaputunda küçük çapta boya dökülmeleri olduğu görülmüştür. Motor yerinde olup muhtemelen aküsü bitmiş olduğundan dolayı aracın çalışıp çalışmadığı ve km bilgisi kontrol edilememiştir. Araç döşemeleri kirli vaziyettedir. Araçta 4 adet hasar kaydı bulunmakta olup araç anahtarı mevcuttur.

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    Haberler Otomobil 2012 model FIAT Doblo icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)
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