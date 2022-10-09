1990 model BMC marka araç icradan satılığa çıkarıldı

MustafaKemalPaşa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 1990 model BMC marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 90.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda aracın satış tarihi 31.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Taşıt 16SD778 Plakalı , 1990 Model , BMC Marka , 162-25 Tipli , 6BT50107500 Motor No'lu , F0305776 Şasi No'lu , Rengi Sarı , Aküler boş olduğundan araç çalıştırılamadı, lastikleri oldukça yıpranmış, sağ ve sol kapı eteklerinde çürümeler mevcut, takometre yok.

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