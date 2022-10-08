2007 Model Renault Marka Scenic icradan satılığa çıkarıldı (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Büyükçekmece 1 İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2007 Model Renault Marka Scenic marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 210.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34PTZ50 Plakalı , 2007 Model , Renault Marka , Scenic Iı Excertıon 1.5 Dcı Tipli , K9kf7d229005 Motor No'lu , Vf1jm020535990095 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1500cm3 , Rengi Gri , Anahtar Ruhsat Yok.ön Ve Arka Plakasının Olduğu Belirtilmiştir. Aracın Sağ Arka Kapı, Sağ Arka Çamurluğun Vuruk Olduğu, Sağ Ön Çamurluğun, Ön Tamponun Çizik Olduğu, Kupa Boyasının Muhtelif Yerlerinde Çiziklerinin, Eziklerin Olduğu, Genel Olarak Aracın Kondisyonunun Ve Görünümünün Emsallerine Göre İyi Durumda Olduğu Görüldü. İhale Katılımcıların Satışa Çıkartılan Malı Nasıl Ve Nerede Görebileceklerine, Kdv-Damga Vergisinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Satış İlanında Ayrıntılı Olarak Belirtilmiş Olup, Satış İlanına Ve Araca Ait Daha Ayrıntılı Bilgilerin Yazılı Olduğu İlandan Veya Dosyasından Ulaşılabileceği, İhale Katılımcılarının Satış İlanı Ayrıntılı Olarak Okumaları Ve İncelemeleri Gerektiği, Satışa İştirak Edenlerin Satış İlanı, Bilirkişi Raporunu, Şartnameyi Görmüş, Okumuş Ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları, Başkaca Bilgi Almak İsteyenlerin Dosya Numarasıyla Müdürlüğümüze Başvurmaları İhtar Ve İlanen Tebliğ Olunur.04/10/2022

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