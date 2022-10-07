2017 model Nissan Navara marka araç icradan satılık!

Osmaneli İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Nissan Navara marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 549.077 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



11DZ009 Plakalı , 2017 Model , NISSAN Marka , PİCKUP Tipli , YS23A260C019961 Motor No'lu , VSKCTND23U0090668 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , 11 DZ 009 PLAKA NUMARALI , NİSSAN MARKA ,YS23A260C019961 MOTOR NUMARALI , VSKCTND23U0090668 ŞASE NUMARALI,NAVARA TİCARİ İSİMLİ, 2017 MODEL, KAMYONET CİNSLİ,PICKUP KASA TİPLİ, 190HP (140kW) MOTOR GÜÇLÜ,3.010 kg AZAMİ LÜKLÜ AĞIRLIĞI OLAN,YÜK NAKLİ-TİCARİ KULLANIM AMAÇLI, MAVİ(LACİVERT) RENKLİ,78.207 KM'Lİ, DİZEL YAKIT TİPLİ, 2.298 SİLİNDİR HACİMLİ, OTOMATİK VİTESLİ, GENEL DURUMU BAKIMLI OLAN, İMAL YILI 2017 OLAN LASTİKLERİ BULUNAN,TRAMERİNDE 1 ADET KAZASI OLUP3520 tl LİKTRAMERİ OLAN, ARACIN ÖN TAMPONUNDA (PLASTİK)İKİ YANINDA DA SÜRTME İZLERİNİN YANI SIRAMUHTELİF YERLERİNDE UFAK ÇİZİKLERİ OLAN,ARKA TAMPONUNDAUFAK BİR RÖTÜŞ BULUNANARACIN ARKASINDAKİ KORUMAÇUBUĞUNDA SÜRTME İZİ MEVCUT OLAN,ARAÇ KOLTUKLARI DERİ OLAN, KOLTUKLARI DEFORME OLAN, KOLTUKLARINDA HERHANGİ BİR YIRTIK MEVCUT OLMAYAN, YER TAVAN VE KAPI KAPLAMALARI MUNTAZAM OLAN, ANAHTARI OLAN , ÇALIŞAN ARAÇ SATIŞA KONUDUR.



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