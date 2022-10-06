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    • Otomobil
    • 06.10.2022 12:24
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    • 06.10.2022 12:24
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    Otomobilde ÖTV İNDİRİMİ gelecek mi, oranı değişir mi? 2023 Sıfır, 2. el otomobil fiyatları düşer mi? Araç ne zaman alınmalı?

    Araba alma planı yapan pek çok kişi fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada otomotiv sektörü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak araba fiyatları ile ilgili, "ÖTV indirimi beklentisi vatandaşların ihtiyaçlarını ötelemesine sebep oluyor. Vatandaş beklemeye geçtiği ve ÖTV indirimi beklenmediği için bundan zarar görebilir" uyarısında bulundu.

    takvim.com.tr
    Otomobilde ÖTV İNDİRİMİ gelecek mi, oranı değişir mi? 2023 Sıfır, 2. el otomobil fiyatları düşer mi? Araç ne zaman alınmalı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta otomobil ve cep telefonu olmak üzere birçok kalemde düzenleme yapılması yönünde talimat verdiği aktarıldı. Bu durum sonrası en sık aratılanlar arasında ÖTV indirimi gelecek mi sorusu yer aldı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? Araç fiyatları ne zaman düşer? İşte tüm detaylar..

    ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

    Otomobil İşletmecisi Göksel Erkoyuncu şu ifadeleri kullandı:

    Bu konuda beklenti var. Çıkan artış ve düşüşlerin etkisi var. Burada araç arzı söz konusu oradaki veriler de önemli. Eylül ayında geçen senenin eylül ayına göre bir düşüş var. Gelen araç adetleri de burada çok önemli. Özellikle ÖTV için söyleyeyim adet azlığı yüzünden belki zamanlama tutmadığı için böyle bir indirimin gidilemediğini düşünüyoruz.

    Arzın eksikliğinde yaptığınız ÖTV indirimi fayda sağlamayacak. Bunun arkasında şu bekleniyor. Bu artık ihtiyacın da üzerine çıktı. En son 2021 Ağustos ayında ÖTV indirim matrah düzenlemesi yapılmıştı.Burada yüzde 45-50-60-70 dilimine giren araçlar vardı. Bu sene bir düzenleme yapılmadı. Yüzde 80'in altında araç çok sınırlı sayıda var. ÖTV indiriminden çok bir matrah düzenlemesi hala bekleniyor.

    Gelse bile araç azlığı buna engel oluyor. Tam bir şeylerden kurtulduk derken enerji krizi çıktı. Almanya bu konuda çok öncü, araba üretiminin merkezlerinden biri. Bazı fabrikalarda üretim yapılamama hatta bazı araçlarda otomatik şanzıman olmaması, düz vites olması gibi şeyler. Bunların gelmesiyle beraber araç olmadığı için neye ne kadar merhem olur bilinmez açıkçası.

    2023 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

    Kurdaki artış durdurulamazsa yapılan düzenlemelerde kısa sürede etkisini yitirecektir. Bu yüzden genel kanımız 2023 yılında da otomobil fiyatları düşüş yaşamayacağı yönünde olacaktır.

        2023 ARABA FİYATLARI ARTAR MI?

        Bu kapsamda özellikle araç alacak ve satacak olanların dikkatli olması ve buna göre hareket etmeleri önerilmektedir. Bu kapsamda 2023 sıfır araba fiyatlarının 2022 Haziran ayına göre en az %50 artış göstereceği öngörülmektedir.

        2022 EN UCUZ SIFIR ARABA FİYATLARI

        VOLKSWAGEN

        Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

        Liste fiyatı 490,000 TL

        Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

        Fiyatı 528,600 TL

        Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL

        Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 671,500 TL

        SEAT

        IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

        Liste fiyatı: 450.000 TL

        1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

        Liste fiyatı 550.000 TL

        1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 650.000 TL

        LEON 1.0 TSI 110 HP Style

        Fiyatı 690.000 TL

            SKODA

            Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 479.010 TL

            1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.510 TL

            1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.510 TL

            1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.510 TL

            CİTROEN

            C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

            Fiyatı: 474.000 TL

            1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

            Fiyatı: 546.000 TL

            1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 563.000 TL

            1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 579.000 TL

            DACİA

            Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

            Fiyatı: 464.900 TL

            Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

            Fiyatı 476.000 TL
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            Haberler Otomobil Otomobilde ÖTV İNDİRİMİ gelecek mi, oranı değişir mi? 2023 Sıfır, 2. el otomobil fiyatları düşer mi? Araç ne zaman alınmalı?
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