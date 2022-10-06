2012 model Mercedes-Benz C 180 icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Kahramankazan İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Mercedes-Benz C 180, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 361.600 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.11.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06 DR 8942 Plakalı, 2012 Model, MERCEDES-BENZ Marka, C 180 KOMPRESSÖR 1,6 FL BLUE EFFİCIENCY AMG Tipli, 27191031354162 Motor No'lu, WDD2040451A704170 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Yarı otomatik, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Arkadan itiş, Motor Gücü 156 HP, Motor Hacmi 1597 cm³, Rengi Beyaz, Ruhsatı yoktur. Anahtarları vardır. Aküsü bitmiş olduğundan araç yerinde çalıştırılamamıştır. Kilometresi tespit edilememiştir. Dış görünüş itibariyle, ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar yoktur. Motor aksamı; tozlu ve kirli durumda olup, plastik aksamlarında yıpranmaların olduğu görülmüş olup, motor aksamının bakımsız durumdadır. Motor kaputu filmi ve boyası komple hasarlıdır. İç aksamı orijinal ve hasarsız durumda olup tozlu ve kirlidir. Orijinal teybi, multimedyası ve cam tavanı mevcuttur. Kaporta aksamında; ön ve arka tamponda çizikler, sol arka çamurluk ve tamponda darbeye bağlı hafif göçük ve belirgin mini boya dökülmeleri, sağ arka kapıda mini boya rötuşları ve boya çizikleri görülmüştür. Mini çizik, göçük, rötuş, boya dökülmeleri hariç, kaporta aksamında ağır hasar yoktur. Lastiklerinin diş derinliği ortalama 6,00 milimdir. Lastiklerinin yıpranma durumunun % 60 seviyesindedir. Taban kesimleri bakımsızdır. Boya kalınlık ölçme cihazı ile yapılan kontrolde, aracın kaporta aksamında sağ arka çamurluk dodik kesimlerinin kısmi olarak sonradan boyanmış olduğu değerlendirilmiştir. Aracın arka bagajı açılamamıştır. Tramer kayıtlarında yapılan incelemede; 06 DR 8942 plaka numaralı aracın, geçmiş dönemlere ait 04.05.2016 tarihli ve 4.296,10 TL hasar tutarlı, 24.02.2016 tarihli ve 8.516,30 TL hasar tutarlı, 10.12.2015 tarihli ve 5.653,12 TL hasar tutarlı, 14.05.2012 tarihli ve 2.925,41 TL hasar tutarlı 4(dört) adet kaza kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.



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