2012 model Ford icradan satılık! (2. el otomobil ilanları)

T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Ford, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 210.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

38 ZV 292 Plakalı , 2012 Model , FORD Marka , BU58798 Moto No'lu WF0MXXGCBMBU58798 Şasi No'lu Yakıt Tipi Dizel Vites Tipi Manuel , Rengi Gri, otomobil, Kontak anahtarı ve ruhsatın bulunmadığı, Araç ön cam ve sağ ön koltuk altı şase numarasından tespit edilmiştir, araçta ; kapılar komple ön kaput akü, ön farlar yan dikiz aynaları, bagaj kapağı, ön ve arka plakalar, şç dikiz aynası , stepne lastiği, stop lambaları sökük durumda, Lastikler normal durumda sol arka lastik jant kapağı sökük Koltuk döşemeleri kirli, yıpranmış durumda radyo geri park sensörü mevcut, manuel vites, kapılar sökük olduğu için araç içerisi pis durumda, Ön ve arka tamponda küçük boya atıkları mevcut, Arka tampon sağ köşesi çatlak tampon köşesinde ve çamurlukta sürtme mevcut, Kaportada muhtelif irili ufaklı çizikler, tavanda hafif güneş yanığı mevcut Araç yürür durumda olmayıp, çalıştırılamadığı motor aksamı duyu kontorolünün yapılamadığı KM değerinin okunamamıştır. Satışa konu aracın açıklamada belirtilen eksikliklerin tescile engel olması nedeniyle eksik parçaların ihale alıcısı tarafından yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işlemlerinin yaptırılabileceği, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiğini belgelendirilememesi halinde aracın tescil işlemi yapılmayacaktır. Araç KAREN - 2 OTOPARK Talatpaşa Mah. 621. Sok.No:62/1 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunmaktadır.



İlana gitmek için tıklayınız