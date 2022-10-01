Ford marka Fiesta icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Antalya 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan Ford marka Fiesta JA8 tipli otomobil icradan satılığa çıkarıldı. Otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çeken araç için 150.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 08.11.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

07BTA78 Plakalı , 2014 Model , FORD Marka , JA8 Tipli , ET28490 Motor No'lu , WF0DXXGAKDET28490 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Gri , Aracın anahtarı var, ruhsatı yok, çalışr durumda, göstergesi 160947 km.'dir, kabin içi donanımları üzerindedir. Aracın sağ tarafında sürmeden kaynaklı derin çizik var, (ön ve arka kapı ile ön ve arka çamurlukta) Ön ve arka tamponlarda sürte izileri var, koltukları kirli, sürüca koltuğunda yırtık var, lastikleri iyi olup stepnesi var, aküsü bakım ister.





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