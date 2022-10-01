2014 model Fiat Fiorino icradan satılık! (2. el otomobil ilanları)

T.C.Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Fiat Fiorino Combi 1,3 Multijet otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 175.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.11.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34AB8627 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP P Tipli , 199A90005321318 Motor No'lu , NM422500006846696 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz ,Aracın kapıları açık , camları kapalı, anahtarı , ruhsatı yoktur. 2014 model ,BEYAZ renkli, DİZEL , MANUEL vitesli , SAC jantlı , KUMAŞ döşeme koltuklu, 3+1 kişilik, SUNROOFSUZ , SİS FARSIZ , ÇİFT sürgülü kapılı CAMLI VAN KAMYONET araç olduğu,, 4 MEVSİM lastikleri olduğu ,Aracın 147.372 km'de olduğu, aracın ocak 2021'de yağ bakımı gördüğü, Sol ön çamurlukta kasma ve boyada açılma olduğu, ön tampon sol köşede vuruk olduğu , araç genelinde muhtelif çizikler olduğu görülmüştür. Araç Furkan Kılıç Yediemin Otoparkı Arnavutköy adresinde bulunmaktadır. Satışa konu aracın fotoğrafları sisteme yüklenmiş olup, ayrıca görmek isteyen talipliler, ihale tarihinin 10 gün öncesinden, satış günü ve saatine kadar (Saat 09.00-17.00 arasında) aracın bulunduğu otopark adresinde aracı görebilir.



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