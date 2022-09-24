İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 2017 model Nissan Qashqai marka otomobil icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Gaziantep İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Nissan Qashqai marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 670.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

27 BMY 98 Plakalı , 2017 Model , NISSAN Marka , OTOMOBİL Tipli , R9MA410C188658 Motor No'lu , SJNFDAJ11UZ072728 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , NISSAN QASHQAI 1.6 DCI B.EDITION XTRONIC SUV OTOMOBİL, sunrooflu, anahtarı bulunmakta, ruhsat yok, ön lastikler 3mm, arka lastikler 7mm, araç çalışır durumda, 136.915 kilometrede, ön-arka park sensörü var, muhtelif ezik çizik mevcut, aracın kaportasındaki boya kalınlıkları normal değerlerin içindedir, dolayısı ile aracın kaportasında boyalı parça olmadığı düşünülmektedir.

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