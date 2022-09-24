2018 Model Ford Tourneo courier marka otomobil icradan satılık!

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 10.11.2022 olarak duyuruldu.
İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
10ACN316 Plakalı , 2018 Model , FORD TOURNEO courier jt8,motorin ile çalışır, manuel vites,87.113 km de ,ruhsatı var, anahtarı yok, aracın 8 nolu gümrük genel tebliğdeki sınıfı 87.03 , JJ10714 Motor No'lu , NM0MXXTACMJJ10714 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Araç çalışır durumdadır. Aracın kaporta aksamı incelendiğinde kaporta kapsamında boya bulunmamaktadır, arka tampon sol taraf sensör çevresinde çizikler bulunmaktadır. Aracın servis ışığı yanmakta,yağ,lastik,basınç sensörü ve bakımışığı yanmaktadır. Aracın lastikleri %15 - 20 seviyesindedir. Aracın motor numarası ruhsat bilgisinden alınmıştır. Aracı lifte alma imkanı olmadığından yürüyen aksam kontrolleri yapılamamış, aracın gizli ayıpları tespit edilememiştir.