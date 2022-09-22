Honda 2022 güncel Eylül ayı fiyat listesi ve kampanyalar - Honda otomobil güncel fiyat listesi yayınlandı!

Eylül ayında sıfır km Honda modelleri merak ediliyor. Güncel Eylül ayı fiyat listesini sizler için derledik. Peki Honda 2022 fiyatları ne kadar? Honda eylül ayı fiyat listesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
HONDA TEMMUZ AĞUSTOS VE EYLÜL AYI FİYATLARI
Honda Accord 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive Otomatik 1.041.300 1.072.600 1.072.600
Honda Accord 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik 1.082.100 1.114.600 1.114.600
Honda City 1.5L i-VTEC Elegance CVT 534.000 544.700 544.700
Honda City 1.5L i-VTEC Executive CVT 550.600 561.700 561.700
Yeni Honda CR-V 1.5 L Elegance Benzin Otomatik 1.006.500 1.036.700 1.036.700
Yeni Honda CR-V 1.5 L Executive Benzin Otomatik 1.103.900 1.137.100 1.137.200
Yeni Honda CR-V 1.5 L Executive + Benzin Otomatik 1.188.900 1.224.500 1.224.500
Yeni Honda CR-V 2.0 Li-MMD Hybrid Executive Otomatik 1.894.500 1.951.400 1.951.400