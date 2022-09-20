2012 model Renault Clio icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. İstanbul Anadolu 5. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Renault Clio marka otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 173.500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34dcc608 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , CLİO Tipli ,, VF1BR2VSH47182207 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Motor Gücü 75HP , Motor Hacmi 1461cm3, Dizel yakıt, Manuel Şanzıman Otomobil olup. Aracın, hususi yolcu taşımak için kullanıldığı, aracın lastiklerinin orta düzeyde aşınmış durumda olduğu, derin çatlaklar mevcut olduğu, sağ arka jant kapağı olmayan tip lastik diğer tekerlekler alaşımlı jant olduğu ve araç anahtarının ve ruhsatının bulunmadığından araç kapıları KAPALI durumdadır. Araç manuel şanzuman, radyo teyp, alaşımlı tip jant ve kumaş döşemeye sahip olup aracın çalışıp çalışmadığı araç anahtarı olmadığından tespit edilemedi. Araç kontrol edildiğinde muhtelif çizik, eksik ve hasarlarının olduğu, ön tampon üzerinde deformasyon, boya atamaları ve kırıklar mevcut olduğu, motor kaputu üzerinde boya atmaları, göçükler ve deformasyonlar olduğu, ön cam sol ve sağ yan çıtaların eksik durumda olduğu, sağ ön çamurluk kırık, eksik parçalı ve deforme durumda olduğu, sol yan ön kapı üzerindeki küçük sinyalin eksik durumda olduğu, sol yan yan dikiz aynası yan plastik parçaları eksik ve deforme durumda olduğu, araç içi ön göğüslük kısmında kırıklar ve derin çatlaklar mevcut olduğu, sağ arka jant kapağı olmadığı görülmüştür.

İlana gitmek için tıklayınız