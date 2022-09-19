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    • Otomobil
    • 19.09.2022 08:06
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    • 19.09.2022 08:06
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    Honda otomobil güncel fiyat listesi yayınlandı! Honda 2022 güncel Eylül ayı fiyat listesi ve kampanyalar

    Eylül ayında sıfır km Honda modelleri merak ediliyor. Güncel Eylül ayı fiyat listesini sizler için derledik. Peki Honda 2022 fiyatları ne kadar? Honda eylül ayı fiyat listesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Güncel fiyat listesi yayınlandı! Honda 2022 Güncel Eylül ayı Fiyat Listesi ve Kampanyalar

    Eylül ayında sıfır km Honda modelleri merak ediliyor. Güncel Eylül ayı fiyat listesini sizler için derledik. Peki Honda 2022 fiyatları ne kadar? Honda eylül ayı fiyat listesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

    HONDA TEMMUZ AĞUSTOS VE EYLÜL AYI FİYATLARI

    Honda Accord 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive Otomatik 1.041.300 1.072.600 1.072.600

    Honda Accord 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik 1.082.100 1.114.600 1.114.600

    Honda City 1.5L i-VTEC Elegance CVT 534.000 544.700 544.700

    Honda City 1.5L i-VTEC Executive CVT 550.600 561.700 561.700

    Yeni Honda CR-V 1.5 L Elegance Benzin Otomatik 1.006.500 1.036.700 1.036.700

    Yeni Honda CR-V 1.5 L Executive Benzin Otomatik 1.103.900 1.137.100 1.137.200

    Yeni Honda CR-V 1.5 L Executive + Benzin Otomatik 1.188.900 1.224.500 1.224.500

    Yeni Honda CR-V 2.0 Li-MMD Hybrid Executive Otomatik 1.894.500 1.951.400 1.951.400

        Honda Accord 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive Otomatik 1.041.300 1.072.600 1.072.600

        Honda Accord 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ Otomatik 1.082.100 1.114.600 1.114.600

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Premium CVT Otomatik 727.400 749.300 749.300

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik 797.200 821.200 821.200

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik 863.600 889.600 889.600

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik 782.300 805.800 805.800

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik 854.500 880.200 880.200
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        Haberler Otomobil Honda otomobil güncel fiyat listesi yayınlandı! Honda 2022 güncel Eylül ayı fiyat listesi ve kampanyalar
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