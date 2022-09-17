İkinci el otomobil alacaklar dikkat: 2001 model Renault Clio satılığa çıkarıldı!

Ankara (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2001 model Renault Clio marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 70.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 31.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06 GN 718 Plakalı, 2001 Model, Renault Marka, Clio 1.4 RXT Tipli, K4JD003959 Motor No'lu, VF1BBOLOA23339784 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzinli, Vites Tipi Otomatik, 4+1 Koltuk Sayılı, Motor Gücü 53 kw, Rengi Beyaz, Hatchback Kasa Tipli, Cinsi Otomobil olan aracın anahtar ve ruhsatının bulunduğu, tamponlarında sürtme izi ve çiziklerin bulunduğu, kaportasının çeşitli yerlerinde belirgin çizik ve göçüklerin olduğu, tavanında sunroofun mevcut olduğu, lastiklerin normal durumda olduğu, araç içerisinin yaşına göre iyi durumda olduğu, koltuk ve döşemelerde hafif kir ve lekelerin bulunduğu, araç içerisinde eksik parçanın olmadığı, aracın uzun süre hareketsiz olarak park halinde kaldığı hususu dikkate alındığında motorunun uzun süre çalıştırılmaması sebebiyle ağır bakım gerektirebileceği bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, araca ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur. Meyas Yediemin Hizmetleri Gıda Hay. Oto. İnş. Turz. Tic. İml. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. Demetgül Mahallesi Vatan Caddesi A.B.B Halk Ekmek Y.30.02. No: 3/F Yenimahalle/Ankara adresinde görülebilir.

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