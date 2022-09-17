İkinci el otoda kaçırılmayacak fırsat! 2018 model araç icradan satılığa çıkarıldı

T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Ford JT8 Tourneo Courier tipli araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 280.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

38ABS663 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , JT8 Tourneo Courier Tipli , JJ06349 Motor No'lu , NM0MXXTACMJJ06349 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 3+1 Koltuk, Anahtar ve ruhsatı var, Araç72255 km de, Aracın boyasında muhtelif küçük çizikler olduğu ve kaportasında muhtelif küçük ezikler olduğu tespit edilmiştir. Araç Karen-2 Yedieminlik Otoparkı Talat Paşa Mahallesi 621. Sokak No:60 Kocasinan KAYSERİ adresinde olup Talipliler bu adreste görebilirler.

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