İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 2016 model Volkswagen Golf marka araç icradan satılığa çıkarıldı

T.C. Şırnak İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Volkswagen Golf marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 367.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

64df894 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , AU Tipli , CZC433108 Motor No'lu , WVWZZZAUZGP074579 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 02/03/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre; ''Aracın 2016 model beyaz renkli benzinli Golf TSİ BMT 125 Comfortline tipi otomobil olup plaka şase numarası uyumlu aracın çalıştırılabilir durumda 45.527 KM'de olduğu ve olduğu aracın ekonomik ömrünü doldurmadığı tespit edildiği, motor blokunun üzerinde bulunan motor numarası ulaşılamadığı, aracın parçalarının durumunun değerlendirilmesinde direksiyon ve rotlar tamirle kullanılabilir, fren tertibatının tamir ile kullanılabilir durumda olduğu'' şeklinde belirtilmiştir.

NOT: Aracın üzerinde iki adet rehin şerhi bulunması ve rüchanlı alacak bulunması nedeniyle İstanbul 24. icra Müdürlüğünün 2022/1252 Esas sayılı talimatlar uyarınca 354.598,94 TL + satış masrafları üzerinden aracın ihalesine başlanacaktır.



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