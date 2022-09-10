1996 Model Tofaş-Fiat icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Milas İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 1996 Model Tofaş-Fiat marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 33.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

48CBL27 PLAKALI ARAÇ, MARKASI TOFAŞ FIAT, CİNSİ OTOMOBİL, MODELİ 1996, TİPİ ŞAHİN S, MOTORU 1581 CM3, BENZİNLİ + LPG, KAROSER: ÇÜRÜKLER VAR, ÇATLAKLAR VAR, BOYA TAMİRAT İSTER, İÇ DÖŞEMELER NORMAL, ÖN GÖGÜS ÇATLAKLAR VAR, RADYO - TEYP VAR, LASTİKLER DEĞİŞECEK, AKÜ ÇALIŞMIYOR, STEPNE YOK, KONTAK ANAHTARI YOK, RUHSAT YOK, KAPILAR AÇIK, RENK KIRMIZI



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