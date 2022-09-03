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    • Otomobil
    • 03.09.2022 09:29
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    • 03.09.2022 09:29
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    2018 Model Audi Q3 otomobil icradan satılığa çıkarıldı

    İkinci el otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2018 Model Audi Q3 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    takvim.com.tr
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    T.C. Hatay İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 Model Audi Q3 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.100.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.10.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    31AN918 plakalı, AUDI marka, Q3 1.4 TURBO FSİ tipli, otomobil cinsli,2018 model, Otomatik vitesli, mavi renkli, benzin yakıtlı, 5 koltuklu, WAU ZZZ 8U1 JR0 666 08 şasi nolu araçtır. Aracın iç kısımlarında Esp, Klima, Hava yastığı, Ön ve Arka camlar elektrikli, cam tavan, cad radyo, deri koltuk, çocuk kilidi, deri kılıflı direksiyon fonksiyonel direksiyon ve start stop özelliklerinin olduğu, aracın dış kısımlarında ön ve arkada park sensör gözleri, çelik jant ve tavan çıtası özelliklerinin olduğu, aracın koltuk döşemeleri kapı kartonları tavan ve taban döşemelerinin iyi vaziyette olduğu, taşıtın anahtarı olup ruhsatın olmadığı aracın arka plakalarının taşıtın içinde olduğu, aracın aküsünün boşalmış görüldüğü, taşıtın muhtelif yerlerinde hafif çizilmeler görüldüğü, takılı olan tekerlerin %40 ömürde oldukları, aracın yapılan hasar sorgulamasında sigorta bilgi ve gözetim merkezine iletilen sigorta kayıtlarında, geçmiş hasar bilgisi olmadığı hususları bilirkişi tarafından tespit olunmuştur.

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