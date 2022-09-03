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    • Otomobil
    • 03.09.2022 09:23
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    • 03.09.2022 09:23
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    2011 model BMW icradan satılığa çıkarıldı! (İkinci el satılık otomobil ilanları)

    İkinci el otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2011 model BMW marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    takvim.com.tr
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    T.C. Pazarcık İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model BMW marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 480.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.10.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    16FB535 Plakalı , 2011 Model , BMW Marka , 81817501 Motor No'lu , WBAFW110X0C637910 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , Genel görünümünün iyi olduğu, iç mekanının temiz olduğu, koltukların deri döşeme olduğu, lastiklerin havasının olduğu, lastiklerin %40 seviyesinde olduğu yapılan muayene sonucunda görülmüştür. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.

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