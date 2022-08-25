Şükrü Anıl Kömeağaç: Araba fuarlarını gezmeyi çok seviyorum

Küçük yaşlardan beri araba fuarlarına karşı büyük bir ilgisi bulunan Şükrü Anıl Kömeağaç, "Araba tutkum baki kaldı. Bu tutkumu besleyen şeyler yapıyorum. Araba fuarlarını geziyor, farklı araba modelleri hakkında bilgi sahibi oluyorum. Ayrıca yeni çıkan araçları da takip ettiğimi söyleyebilirim." ifadelerinde bulundu.

Araçlara karşı tutkusu bulunduğunu, birçok araç modeli hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Şükrü Anıl Kömeağaç, hobilerini beslemeyi ve hobilerine yönelik çalışmalarda bulunduğunu ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kömeağaç, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Herkesin farklı alanlara ilgisi bulunabilir, benim de arabalara karşı büyük bir hayranlığım var. Çocukken de oyuncak arabalarla oynamayı çok seviyordum. Özellikle erkek çocukların araçlara yönelik bir ilgisi olsa da zamanla bu ilgi kaybolabiliyor. Bendeki araç tutkusu azalmak yerine daha da arttı. Açıkçası tutkumu beslemeyi ve bu alanda kendimi geliştirici çalışmalarda bulunmayı çok seviyorum."

"ARABALARA KARŞI BÜYÜK BİR İLGİM VAR"

Arabalara karşı ilgisinin kendisini geliştirdiğini belirten Şükrü Anıl Kömeağaç, "Biliyorsunuz iş hayatı ya da gündelik hayat, insanların farklı stresler edinmesine neden oluyor. Bu streslerden kurtulmak için tutunacak bir dalımız olmalı. Ben bu konuda kendimi farklı alanlarla besliyorum. Araba fuarlarına katılıyorum, bunun yanı sıra modellik yapıyorum. Her iki alanı da çok seviyorum." sözleriyle araç tutkusu hakkında açıklamada bulundu.

"FARKLI ZAMANLARDA DÜZENLENEN ARABA FUARLARINI ZİYARET EDİYORUM"

Zaman zaman araba fuarlarını ziyaret ettiğini belirten Şükrü Anıl Kömeağaç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Her insanın farklı şeylere ilgisi vardır. İnsanlar kendilerini yoğun iş yaşamından kurtulmak için hobilerine adapte ediyor. Benim için de araba tutkusu özel bir yere sahip. Araba fuarlarını takip ediyor, fuarlara giderek yeni çıkan araçlar hakkında bilgi sahibi oluyorum. Bunun yanı sıra araba modelleri ile araştırmalar yapmayı seviyorum. Hobilerimin beni geliştirdiğini ve stresten uzak bir yaşantı içerisinde yer almamı sağladığını düşünüyorum. Yoğun bir iş hayatı içerisinde bulunan insanlara da hobi edinmelerini tavsiye edebilirim."