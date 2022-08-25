Başarılı İş İnsanı Mustafa Baranlı; Başarının sırrı yoktur, işinizi iyi yapmak vardır.

Mustafa Baranlı; ''Başarı kolay elde edilen bir sonuç değil. 2009 yılında 1000 tl sermaye ile başladığımız bir yolculuktu. Her geçen gün gelişen teknoloji ve sosyal medyanın gücüne ayak uydurmanın önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Markanın değerini yükseltmek için teknolojinin hayatımıza kattıklarından faydalanmanın önemli yollarını izledik. Dünya markalarını çatımız altında toplayarak dünyaya açılma hedeflerimizi gerçekleştirdik. İsviçre otomobil fuarında araçlarımız yer alırken Dubai ve Katar'da birçok araç kaplandı. Tüm Avrupa ülkelerinden yüzlerce müşterimiz oldu. Ankara merkezli olmamıza rağmen İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilden araçlar gelmeye devam etti. GMG Garage ailesi olarak markamızın açılımı olan güven, memnuniyet, garanti misyonumuzdan asla vazgeçmedik. Farklı projeler üretmeye devam ediyoruz. Güven her şeyin başıdır. Güven en büyük servettir'' dedi.



Baranlı, Otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katkısının da göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek daha büyük projelerinin olacağı sinyallerini verdi.



Avrupa'da en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Mustafa Baranlı yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle bilinmektedir. Mustafa Baranlı; ''Parayla sahip olduklarımız bizi mal sahibi yapar, ama para sadece bir araç olmalı. Bu güne kadar parayla yaptığınız en güzel şey ne derseniz gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim 'Birilerinin hayatına dokunup tebessüm ettirebilmek' derim'' dedi.





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