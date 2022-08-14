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    • Otomobil
    • 14.08.2022 13:07
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    • 14.08.2022 13:07
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    Son dakika: Mercedes 10 bin aracını geri çağırdı

    Son dakika haberleri... Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'de bulunan 10 binin üzerinde ithal otomobili geri çağırdı.

    Mercedes 10 bin aracını geri çağırdı

    Mercedes tarafından Çin'in Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne başvurusu yapılan geri çekme işlemi, 28 Ekim 2018 ile 8 Kasım 2021 arasında üretilen 11.212 GLE SUV ve GLS SUV aracın yanı sıra 3 Eylül 2021 ile 25 Kasım 2021 arasında üretilen 660 EQS aracını kapsıyor.

    Şirket söz konusu GLE SUV ve GLS SUV araçları 15 Ağustos'tan itibaren geri çağırmaya başlayacak.

    Şirket, bu araçların akülerinin şase kablosunun gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve bunun da yangın riskine yol açabileceğini bildirdi.

    Mercedes EQS model araçlarının geri çağırma işlemine ise 1 Eylül'den itibaren başlayacak.

    EQS araçlarının ön ve arka tamponlarında bulunan çekme klipsleri üzerindeki vida dişlerinin şartnamelere uymayabileceği, bunun da güvenlik risklerine yol açabileceği belirtildi. Mercedes-Benz kusurlu parçaları ücretsiz olarak kontrol edip düzeltme veya değiştirme sözü verdi.

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    Haberler Otomobil Son dakika: Mercedes 10 bin aracını geri çağırdı
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