En avantajlı taşıt kredisi seçenekleri

Maliyet değişimi olduğundan bankaların uyguladıkları faiz ve genel vade, masraf durumlarının bilinmesi yol gösterici olacaktır. Bunun için mukayese.com bankaların sunduğu güncel faiz üzerinden hesaplamalar yaptığından kullanılabiliyor.

TAŞIT KREDİSİNDE DEĞİŞKEN FAİZ ORANI

Faiz oranlarının belirlenmesinde önemli bazı etkenler vardır. Serbest piyasada özgürce belirlenen faiz oranlarının bankaların belli iç çalışmalarına göre şekil aldığını söylemek mümkündür. Bankalar her zaman Taşıt Kredisi kullanımlarında onay verirken:

Kişinin 18 yaşından büyük olması,

Gelirinin bulunması,

Düzenli ödeme yapacağını gösteren kredi notuna sahip olması gibi detaylara bağlı hareket ettikleri görülür.

Aynı zamanda kredi için gelir gösteren belge, sigorta olduğunu aktaran dökümler ve kimlik detayları yanında araç resmi belgeleri talep edilir. Söz konusu riskin yanında aynı zamanda ekonomik gelişim, diğer bankaların uyguladıkları rakamlar ve bankanın kampanya dönemlerinde olup olmaması gibi etmenler önemlidir. Taşıt kredisinde kasko bedelinin %50'sine kadar kredi verildiğinden hesaplama bunun üzerinden yapılıyor.

TAŞIT KREDİSİNİN AVANTAJLISI

Taşıt kredisinde avantaj yakalamak isteyenlerin faiz oranlarının düşük olduğu bankalar aracılığıyla işlem yapması gerekir. Rakam farklılıkları küçük görünmesine karşın uzun vadede hesaplamalarda büyük maliyet farklılıklarına neden olur. Taşıt kredisinin genelde faiz oranı, İhtiyaç Kredisi ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bundan dolayı faiz ve masraf giderlerinin kıyaslanması yoluna gidilmelidir.

TAŞIT KREDİSİNDE VADE SEÇENEKLERİ VE AVANTAJ

Vade seçeneklerinin uzun olması faiz oranının senelik bazda daha yüksek şekilde hesaplanması demektir. Aylık bazda yapılan hesaplamalar düşük olmasına karşın vade açısından değişim oranlarının yüksekliğine neden olur. Bankaların kıyaslanmasında önemli olan durum vade, faiz ve çekilecek olan rakamdır. Bunlara bağlı şekilde doğrudan çalışılan bankaya gidilmesi ve o bankadan kredi alınması inanışından vazgeçilmelidir. Vadenin kısa olması veya vade seçeneklerinin doğru değerlendirilmesi avantaj sağlanmasında önemli bir püf noktadır.

TAŞIT KREDİSİNİN EN UYGUNUNU BULMA

Taşıt kredisinin en uygun olanının bulunması için bankalar arası maliyetlerin neler olduğuna bakılmalıdır. Bazı bankalar kişiye özel kredi faiz oranları belirlerken bazıları uzun süreli müşterisi olanlara daha esnek davranabilir. Ama genel bağlamda ilan edilen faiz oranları aralığında taşıt kredisi verilir.

Bankaların tamamını aramak ve hangi şartlarla, nasıl ve ne kadar maliyetle kredi verdiklerini öğrenmek hem zaman hem de maliyet açısından kayıplar oluşturur. Bundan dolayı mukayese.com kıyaslama ekranına alınması planlanan rakamın girilmesi ve vade kısmının doldurulmasıyla bankaların tamamının maliyetleri tek ekranda belirir.

Bununla birlikte eğer farklı kredi türlerini karşılaştırmak istiyorsanız, Mukayese üzerinden https://mukayese.com/kredi-hesaplama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TAŞIT KREDİSİNDE BALON ÖDEME AVANTAJI

Taşıt kredisi alırken sabit ödeme imkanı daha çok kullanılır. Genelde kredi alanlara sabit şekilde ödeme yapmak daha güvenli geldiğinden bu yol tercih edilir. Ama balon ödeme seçeneği sayesinde ilk zamanlarda daha az olan ödeme miktarı uzun zaman boyunca bu şekilde devam ettiriliyor.

Son olarak ödenmesi gereken taksit kalan tüm ödemelerin toplamını kapsıyor. Bu sayede farklı ödemeler yapmak zorunda olanların kolayca ödeme yapması sağlanıyor. Son taksite kadar rahatlıkla birikim yapılmasına da izin verilen bir sistem olması avantaj olarak değerlendirilir.

TAŞIT KREDİSİ UYGUNLUĞUNUN KIYASLANMASI

Birbirinden farklı kampanya ve müşteri çekme sistemi olan bankalar ilk kez müşterisi olacaklara, kredi puanı yüksek olanlara uygun kredi verebiliyor. Kıyaslamalar yapılması ve mukayese.com hesaplamalarının takip edilmesi maliyet düşürmede kullanılmalıdır.