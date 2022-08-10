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    • Otomobil
    • 10.08.2022 12:07
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    • 10.08.2022 12:18
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    İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme! Bakan Muş açıkladı: '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı geliyor

    Son dakika haberi! Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci el otomobil satışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

    takvim.com.tr
    İkinci elde yeni düzenleme! 6 ay 6 bin kilometre

    Otomotiv sektöründe fiyatlar artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacarların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

    Yeni düzenlemeyi Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklayan Bakan Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz." dedi.

        Bu düzenleme ile araçların gerçek anlamda ikinci ele olacağına dikkat çeken Muş, "Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor.

        Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Otomobil İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme! Bakan Muş açıkladı: '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı geliyor
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