İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme! Bakan Muş açıkladı: '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı geliyor

Otomotiv sektöründe fiyatlar artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacarların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.
Yeni düzenlemeyi Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklayan Bakan Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz." dedi.