İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme! Bakan Muş açıkladı: '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı geliyor

Yeni düzenlemeyi Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklayan Bakan Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz." dedi.