2014 Model Renault Fluence icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

Mersin 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 Model Renault Fluence marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33DUM91 Plakalı , 2014 Model , RENAULT Marka , FLUENCE JOY 1.5 DCİ 90 Tipli , K9KH834R039981 Motor No'lu , VF1LZBS0550807659 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Aracın kaporta aksamı üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde mevcut durumda aracın motor kaputunda yüksek miktarda boya kavlamalarının var olduğu, ön tampon ve sol sis farı çerçevesinin hasarlı vaziyette olduğu, ön tamponun vidalar ile tutturulmuş olduğu, yakıtdeposu kapağının yerinde olmadığı, sağ ve sol dikiz aynalarının her ikisininde hasarlı(kırık/kopuk) vaziyette olduğu, ön far çerçevelerinin kırık vaziyette olduğu, arka tampon üzerinde de kırılma ve çatlamaların bulunduğu, sol arka stop lambasının kırık vaziyette olduğu, aracın neredeyse tüm kaporta aksamlarında ayarsıklıkların bulunduğu, kaportaaksamının genelinde muhtelif yerlerde çizilme, ezilme ve göçüklerin bulunduğu, sol öndavlumbazın yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Önceki hasarlarından ötürü de aracın motorkaputu, sol ve sağ ön çamurluklar değişmiş olduğu, değişen tespiti yönünden aracın anahtarının bulunmamasından dolayı diğer aksamlarda incelemelerin sağlanamadığı, ancak sol arka çamurluk, sol arka kapı, sağ ön kapı ve sağ C sütunun boyalı vaziyette olduğu tespit edilmiştir.Araca ait lastiklerin tamamının kullanılamaz halde oldukları, üretim tarihlerinin 2010'nun 31 haftası olduğu ve üzerlerinde büyük çaplı yırtılmaların bulunduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı bulunmadığından ve motor kaputu açılamadığından motor kontrolü sağlanamamıştır. Aracın anahtarı bulunmadığından ve motor kaputu açılamadığından motor kontrolü sağlanamamıştır.Araç iç kabininde gerçekleştirilen incelemelerde, araç iç kabini, ön gögüs ve kumanda/kontrol ünitelerinin genel itibariyle normal durumda olduğu, koltukarda lekelenmelerin var olduğu tespit edilmiştir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (sigortam360.com) üzerinden gerçekleştirilen hasar kaydı sorgulamasında araca ait 4 adet hasar kaydının bulunduğu, 30/04/2018 tarihli hasar kaydının Çarpma kaynaklı olduğu, 27/11/2017 tarihli hasar kaydının Çarpma kaynaklı olduğu, 22/09/2016 tarihli hasar kaydının ERP-Çarpma kaynaklı olarak 7.458,22 TL tutarında olduğu, 19/08/2014 tarihli hasar kaydının KTT-Çarpma kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.

