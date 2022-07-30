2021 model Renault Captur icradan satılığa çıkarıldı!

T.C.İzmir 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2021 model Renault Captur marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 500.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34DTP989 Plakalı , 2021 Model , RENAULT Marka , CAPTUR Tipli , H5HE490D026718 Motor No'lu , VF1RJB00966959739 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin - elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri - siyah Anahtarı VAR ruhsatı VAR. Aracın motoru faal çalışıyor. Aracın kilometresi 16949 Km (On Altı Bin Dokuz Yüz Kırk Dokuz) - Lastiklerinin kullanım ömrü %50 -Üzerinde muhtelif çiziklerin olduğu başkada bir hasarının olmadığı anlaşıldı. Otomobilin içinde yapılan incelemede: İçi incelendi; koltuklarında ve döşemesinde yanık yırtık deformasyon olmadığı görüldü 34 DTP 989 Plakalı otomobilin hasar geçmişi incelenmiş; sorgulama sonunda aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarının olmadığı anlaşıldı.

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