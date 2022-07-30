2019 model Fiat Doblo Cargo icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Kastamonu İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2019 model Fiat Doblo Cargo marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 235.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.09.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

37BK008 Plakalı , 2019 Model , FIAT Marka , doblo cargo maxı plus 1.6 120 Tipli , 940C10008770667 Motor No'lu , NM426300006N49681 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , olan aracın anahtarı var ruhsatı yok .genel durumu iyi kaporta aksamında sağ yan marşbiyel kısmında derin çizik var , kaput kısmında ve arka yan kısımlarında siyah renkli kaplama yapılmış , iç aksamı , koltuklarıtemiz ve hasarsız , km saatini kontrol gününde 49.551 km de olduğu tespit edilmiştir.



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