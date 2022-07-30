2011 model Chevrolet Cruze icradan satılık! İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. Eskişehir 8. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Chevrolet Cruze marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 220.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

26DY066 Plakalı , 2011 Model , CHEVROLET Marka, F16D4216593KA Motor No'lu , KL1JA69E9BK045482 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz,Beyaz renk,Chevrolet Cruze(LS) marka, 2011 model Otomobil,koltuk sayısı 5,km okunamadı, silindir hacmi 1598 cm3, ön ve arka tamponlarında hasar izleri var, muhtelif yerlerde küçük çizikler ve vuruklar var, boyasında yer yer kalkmalar ve paslanmalar var, lastiklerinin aşındığı, koltuk döşemeleri yıpranmış, tavan ve iç döşemelerinin iyi olduğu.Motor kaputu açılamadığından motor kısmı incelenememiştir. Aracın ruhsat ve kontak anahtarının olmadığı görüldü.

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