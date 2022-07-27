Kırklareli Lüleburgaz'da 2014 model FİAT marka araç icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

Lüleburgaz 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model FİAT marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 104.300 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34LP2321 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , 199B10005518113 Motor No'lu , NM432300006643632 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Yapılan inceleme sonucunda otomobilin anahtarının olduğu fakat ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir.otomobil otoparka çekici ile gelmiş ve uzun süre çalışmadığından aküsü boş olduğu için çalışmamaktadır.otomobilin tavanı ve sol ön tekerlek çamurluğundan darbeye bağlı göçük bulunmaktadır ayrıca sol arka tamponunda boya atmaları tavanında güneş yanığı lekeleri ve motor kapağında kaportasında kurumuş çimento parçaları mevcuttur.

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