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    • Otomobil
    • 26.07.2022 09:15
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    • 26.07.2022 09:21
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    ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Son dakika haberi! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV tebliğinde 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek.

    takvim.com.tr
    ÖTV’de yetki değişti! 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek!

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin III. bölümünden yer alan 'vergi oranı ve yetki' başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

    3 KATINA ARTIMA VEYA SIFIRA İNDİRME
    Maddedeki 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilirken, önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun 'motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme' yetkisi, Cumhurbaşkanınca 'ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme' olarak yeniden düzenlendi.

    İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

        Tebliğle ayrıca, 'itfaiye öncü araçları' ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV'siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

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        Haberler Otomobil ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
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