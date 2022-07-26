ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

3 KATINA ARTIMA VEYA SIFIRA İNDİRME

Maddedeki 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilirken, önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun 'motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme' yetkisi, Cumhurbaşkanınca 'ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme' olarak yeniden düzenlendi.