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    • Otomobil
    • 26.07.2022 09:15
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    • 26.07.2022 12:31
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    ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek! 2. elde yeni dönem: Aynı ürüne farklı fiyata son

    Son dakika haberi! Motorlu araç ticaretiyle uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti gibi hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu ile itfaiye araçlarına ilişkin hususlar netleştirildi. Daha önce kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi. Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV uygulamalarındaki değişiklikten memnun olduklarını belirtirken düzenle sayesinde sağlıklı bir ticaret ve vergilendirmenin yapılabileceğine dikkat çektiler. Uzmanlar, değişkliğin aynı ürüne farklı fiyat uygulamasını ortadan kaldıracağını da bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ÖTV’de yetki değişti! 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek!

    Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

    Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

    ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de hatalı uygulamaların önüne geçildi. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların bazı donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi.

        Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması gibi hususlar Tebliğ'e eklendi.

        YETKİ CUMHURBAŞKANINDA
        Öte yandan 26 Ekim 2021'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Böylece, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ilişkin düzenleme uygulama tebliğinde yer almış oldu.


        OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI ÖTV UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKTEN MEMNUN
        Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Altuğ Erciş, motorlu araçlarda ÖTV uygulamalarındaki değişiklik yapılmasına ilişkin, "Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Erciş, OYDER tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan motorlu araçlarda ÖTV uygulamalarındaki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        OYDER Başkanı Erciş, ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile meslektaşları açısından haksız rekabet yaratan çok önemli bir unsurun yürürlükten kaldırıldığını dile getirdi.

            "SAĞLIKLI BİR TİCARET VE VERGİLENDİRME YAPILABİLECEK HALE GETİRİLDİ"
            Yeni tebliğin kendileri açısından faydalarına değinen Erciş, şunları kaydetti:

            "Yeni araç alımlarında müşterilerimiz tarafından talep edilen ve aksesuar adı altında toplanan tüm mal ve hizmetlerin satışı, geçmiş tebliğ ile yetkili satıcılar tarafından gerçekleştirilirse yasal düzenlemenin açık olmaması sebebiyle ÖTV matrahına dahil ediliyor ve hem aracın hem de mal ve hizmetlerin bedeli ÖTV oranında artıyordu. Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir."

            Erciş, konuyla ilgili birçok defa görüşme yaptıklarını belirterek, "Gerek doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekse de Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde bu haksız rekabet ortamına dikkat çekerek yetkili satıcılar ve müşterilerimiz aleyhine olan bu durumun düzeltilmesini müteaddit defalar talep etmiştik." ifadelerini kullandı.

            "AYNI ÜRÜNE FARKLI FİYAT UYGULAMASINI ORTADAN KALDIRACAK"
            Müşteriler açısından da aynı ürüne farklı fiyat uygulamasını ortadan kaldıracak bu gelişmenin daha faydalı olacağına inandıklarını bildiren Erciş, şunları aktardı:

            "Müşterilerimizin aksesuar kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere eşit şartlarda ulaşmasının önünü açacak bu uygulamanın haksız rekabeti ortadan kaldırmasını ve serbest rekabet şartları içerisinde bu ürün ve hizmetlere ulaşılmasını sağlayacaktır. Serbest rekabet ortamının doğal akışına aykırı olan bu durumun yeni tebliğ ile değiştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda meslektaşlarımıza her türlü yapıcı ve olumlu desteği veren başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililere içten teşekkürü bir borç biliyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

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            Haberler Otomobil ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek! 2. elde yeni dönem: Aynı ürüne farklı fiyata son
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