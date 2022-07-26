ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek! 2. elde yeni dönem: Aynı ürüne farklı fiyata son



OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI ÖTV UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKTEN MEMNUN

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Altuğ Erciş, motorlu araçlarda ÖTV uygulamalarındaki değişiklik yapılmasına ilişkin, "Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Erciş, OYDER tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan motorlu araçlarda ÖTV uygulamalarındaki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OYDER Başkanı Erciş, ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile meslektaşları açısından haksız rekabet yaratan çok önemli bir unsurun yürürlükten kaldırıldığını dile getirdi.