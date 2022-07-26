2007 model Toyota Corolla icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2007 model Toyota Corolla marka araç otomobil sahibi isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 160.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16BYR57 Plakalı , 2007 Model , TOYOTA Marka , COROLLA S/D 1.4D-4D PLUS LINE Tipli , 1ND0345612 Motor No'lu , NMTBC28E80R037711 Şasi No'lu , Rengi Gri , Toyota Corolla S/D 1.4D-4D Pls Line 2007 model otomobil. Aracın anahtarı ve ruhsatı mevcuttur, çalışır ve trafiğe çıkar vaziyettedir. Manuel viteslidir. 214615 kmdedir.Cüzi yıpranma mevcuttur.4 lastik güvenli kullanım ömrünü yitirmiş durumdadır. Kaporta kısmında noktasal ezik ve çizikler mevcuttur. Aracın ağır kaza kaydının olmadığı belirtilmektedir.

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