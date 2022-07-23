2016 Model Opel Astra icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Adıyaman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 Model Opel Astra marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 270.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06AAU880 Plakalı , 2016 Model , OPEL Marka , P-J Tipli , B16XER20UC5544 Motor No'lu , W0LPD5ED0GG081450 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 115HP , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , Aracın 4+1 koltuklu otomobil olduğu ruhsatının bulunmadığı, kontak anahtarının bulunduğu, aracın çalışır durumda olduğu ve 29.666km'de olduğu tespit edilmiştir. Araç dışında yapılan görsel incelemede genel kaporta aksamının yaşına göre iyi olduğu kayda değer göçük vs kusurunun olmadığı, lastik durumlarının %40 seviyelerinde olduğu görülmüştür. Araç iç kısımda koltuk ve döşemelerin yaşına göre iyi durumda olduğu görülmüştür. Aracın 5664 hasar sorgusunda SBM kayıtlarına göre geçmiş bir hasarının bulunmadığı ve KM:29.666 olduğu tespit edilmiştir.

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