2009 model Citroen Berlingo icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

T.C. Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2009 model Citroen Berlingo marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 18.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.08.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16AFE21 Plakalı , 2009 Model , CITROEN Marka , 7 / BERLINGO Tipli , 10JBAV0109806 Motor No'lu , VF77N9HXC67613815 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , Tespit konusu aracın; keşif esnasında; araç tescil belgesi ve anahtarları görülmediği, motor no okunamadığı, AĞIR HASARLI OLDUĞU, aracın ÇALIŞAMAZ DURUMDA OLDUĞU, katettiği km. Mesafe bilgisi öğrenilemediği, aracın ön tamponu bulunmadığı, motoru, elektrik kabloları, hortumları, sol-sağ dikiz aynaları, motor kaputu, ön cam, ön sol-sağ çamurluklar, arka tamponu, ön ızgara, ön farları ve sinyalleri, sürücü ve yolcu hava yastıkları, AĞIR HASARLI OLDUĞU, lastikleri ve jantları kullanılamaz durumda, sağ ön ve arka kapı, direklerde ve arka çamurlukta hasar olduğu, camları kırık olduğu, muhtelif yerlerinde vuruk, ezik ve çizikler mevcut olduğu, eksik parçalı araç olmasından dolayı araç muayeneye ve 2908 sayılı KTK göre trafiğe çıkmaya uygun olmadığı, hurda satışı yapılabileceği; araç eksik parçalı olup, ihaleden sonra tescil kuruluşlarına yazılacak olan tescil yazılarında; aracın eksik bulunan parçalarının bildirileceği, söz konusu eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde tescil işlemi yapılmayacağı

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