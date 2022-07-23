2005 model Volkswagen Caddy icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2005 model Volkswagen Caddy marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 115.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

07ABA621 Plakalı , 2005 Model , VOLKSWAGEN Marka , CADDY 1.9 TDI KOMBİ Tipli , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı ,Camlı Van Kamyonet olarak tespit edilen aracın WV2ZZZ2KZ5X012275 şase, BJB034101 Motor nolu (dosyadan üzerinden), sağdan tek sürgülü kapılı, ,ALAŞIMjantlı, KUMAŞ döşeme koltuklu, 4+1 kişilik, SİS FARSIZ , SUNROOFSUZ araçolduğu, KÖTÜ kondisyonda4 mevsim lastikleri olduğu , Komple boya onarımlı olduğu , tavan arka kısmında sürtme ve paslanmalar olduğu, tavanda vernik soyulması olduğu , sol ön çamurluk , kaput ve ön tamponun hasarlı olduğu ,araç genelinde muhtelifvuruk, kırık ezik ve çizikler olduğu görülmüştür.Muayene kayıtlarına göre 350.000 km civarında olup, geçmişinde 4 adet hasarında 6.500-TL 1 hasar kaydı görülmekte olup, diğer 3 hasar içeriğinde detay yoktur.Ruhsat anahtar yok.

İLANA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN