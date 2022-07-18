Togg'un liderliğinde Türkiye'nin elektrikli otomobil devrimi! Akaryakıt istasyonlarında voltaj yükseliyor

Elektrikli araçlar için şarj ağı yeni yatırımlarla genişliyor. Şarj ünitesi sayısının 2023'te 54 bine, 2030'da 1.1 milyona, 2040'ta ise 4.8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'de 269 lokasyonda 258'i hızlı şarj istasyonu olmak üzere 496 şarj istasyonu ile faaliyet gösteren Eşarj, elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için başlatılan "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Programı" kapsamında 53 ilde, 495 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kuracak. Eşarj, istasyon ağına yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırım yapacak.
10 YILDA 70 BİN İSTASYON
Koç Topluluğu yeni şirketi WAT Mobilite elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik'in ortaklığıyla kurulan WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü'nde elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı. Şirket, Türkiye genelinde yaygınlaşmayı hedefliyor. EPDK'dan şarj ağı işletmecisi lisansı alan FullCharger, 10 yıl içinde 70 bin şarj istasyonu kuracak. Şirket bir yıl içinde Türkiye'nin en geniş şarj ağı işletmesine sahip olmayı hedefliyor. FullCharger, Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu için Schneider Electric ile iş birliği yapacak.
İLK 10 ŞİRKET ARASINDA
Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES'in şarj ağı işletmeci lisansını almak üzere yaptığı başvuru, EPDK tarafından onaylandı. Türkiye'de şarj ağı işletmeci lisansı verilen sayılı şirketler arasında yer alan ZES, 1.100'ü aşkın lokasyonda 1.900'e yakın istasyonda hizmet veriyor. 300 adet şarj istasyonu bulunan Sharz.net de EPDK tarafından araç şarj işletmecisi lisansını alan ilk 10 şirketten biri oldu. Sharz.net, bir yıl içinde istasyon ağını 50 adet yeni istasyonla 350'ye ulaştırmayı planlıyor.