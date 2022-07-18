Togg'un liderliğinde Türkiye'nin elektrikli otomobil devrimi! Akaryakıt istasyonlarında voltaj yükseliyor





AKARYAKIT İSTASYONLARINDA VOLTAJ YÜKSELİYOR

SHELL ve Aytemiz'den sonra elektrikli araçlara şarj hizmeti veren akaryakıt şirketleri arasına Total de katıldı. Total istasyonlarının tüm dünyada TotalEnergies'e dönüşümü Türkiye'de de başladı. TotalEnergies'e dönüştürülen yeni nesil ilk istasyon olan Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından işletilecek.



14 MARKANIN MODELLERİ SATILIYOR

ŞU anda Türkiye'de Audi, BMW, Citroen, DFSK, Jaguar, Hyundai, Mercedes-Benz, MINI, MG, Porsche, Renault, Skywell, Subaru ve Volvo olmak üzere dokuz markanın elektrikli modelleri satılıyor. Cupra, DS, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Volkswagen ve Tesla gibi markalarda elektrikli modellerini satışa sunmak için gün sayıyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modeli de 2023'ün ilk yarısında yollara çıkacak.

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