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    • Otomobil
    • 13.07.2022 15:04
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    • 13.07.2022 15:04
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    2018 model Renault marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2018 model Renault marka araç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    Otomobil alacaklar dikkat! İlan yayınlandı

    T.C. İznik İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Renault marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 220.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.08.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    16ABD658 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , K9KE626D239102 Motor No'lu , VF14SRKJ459988338 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Tespite konu araçta SBM sisteminde trafik sigorta poliçesinden kısmi hasar kaydına rastlanılmamıştır. Kasko sigorta poliçesinden kısmi hasar kaydına rastlanılmamıştır. Ağır hasar kaydı bulunmamaktadır. Araç üzerinde yapılan tespitte aracın sağ arka çamurluk ve sağ arka kapı parçaları için onarım ve boya işlemi gerekmektedir. Kontak anahtarı ve ruhsatı mevcut değildir. Akü bitik olması sebebiyle araç çalıştırılamamıştır. Lastikten %25 KKT düşülmesi uygundur. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve görülebilir tespitler neticesinde aracın trafiğe çıkmasında teknik olarak herhangi bir engel bulunmadığı bilirkişi raporu ile belirlenmiştir.

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