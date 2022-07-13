2010 model Renault Fluence marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2010 model Renault Fluence marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 110.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.08.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

31VZ383 Plakalı , 2010 Model , RENAULT Marka , Renault Marka Fluence 1.5 Dci. Privelege Tipli , K9KG8D133706 Motor No'lu , VF1LZBB0642398717 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Gri , Aracın anahtarı bulunmamaktadır. Araç teybi sökülmüş durumdadır. Aracın aküsü ve araç iç panel göstergesi sökülmüş olduğundan kilometre bilgisine ulaşılamıştır. Aracın aküsü, ön tampon, ön panel, ön farlar, sis farları ve sinyal lambaları, radyatör, motor kontrol ünitesi (motor beyni), araç içi gösterge paneli, teyip, direksiyon üzerindeki elektronik tuşlar, dikiz ayna üzerindeki sinyal lambaları yoktur. Ön cam çatlak durumdadır. Arka sol stop lambasının yerinden kısmi olarak çıkmıştır. Aracın sol ön ve arka kapılarında göcük, sürtünme izlerin mevcuttur. Aracın motor kaputu, tavan, bagaj kapağı, kapılar, arka tampon dahil komple kaportada boyaları kalkmış durumdadır. Aracın yürür aksamlarında herhangi bir sıkıntıbulunmamaktadır. Aracın iç döşemelerinde ve koltuk döşemelerinde yırtık ve deforme mevcuttur. Aracın sağ ön ve arka lastikler inmiş vaziyettedir. Lastiklerin jantları bulunmamaktadır. Aracın sol ön ve arka marka lastiklerinin diş durumlarının iyi değildir. Aracın genel durumuna bakıldığında eksik parçaların vardır, lastiklerin hurda durumdadır ve komple kaporta boyasında sorunlar bulunmaktadır. Araç Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/03/2010 tarih ve 10471 sayılı Eksik Parçalı Araçlar Hakkında Genelge hükümlerine göre satılacaktır.

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