2004 model Porsche marka araç icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Fatsa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2004 model Porsche marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 174.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

52ABB322 Plakalı , 2004 Model , PORSCHE Marka , M480081401133 Motor No'lu , WP1ZZZ9PZ4LA42095 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri . Aracın anahtarı ve ruhsatı mevcut değildir. Ön kısımdan ağır (kaza) hasarlıdır. Lastikleri orta eskime seviyesindedir. Araç park halinde (görsel olarak )incelenmiş olup, atelye ortamında ve detaylı inceleme ile ortaya çıkabilecek arıza ve hasarlar değerlendirilmemiştir. Araç ihale gününden bir gün öncesinden başlamak üzere ihale saatine kadar mesai saatleri arasında Fatsa Yediemin Otoparkında (Taşlıca Mah. Organize Sanayi Cad. No:75 ) görülüp incelenebilir.

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