2017 model Volkswagen Amarok icradan satılığa çıkarıldı (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C.Gaziantep İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Volkswagen Amarok marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 455.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.08.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

27AFF553 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , 2H Tipli , CNE100884 Motor No'lu , WV1ZZZ2HZHH014454 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Araçta ön kaput, ön tampon ve ön panelin olmadığı, sol dikiz aynası ve sol sinyalin olmadığı, ön farlardan birinin eksik olduğu, çamurluk podyelerinin olmadığı, aracın sol tarafında muhtelif göçük çizik ve sürtme olduğu, bazı muhtelif motor ekipmanlarının olmadığı bilirkişi raporunda tespit edilmiştir.

DİKKAT: Satışa çıkarılan araçların yedieminin bulunduğu adreste yada ihale öncesi satış yeri olarak belirlenen mahalde, ihaleye katılacaklarca görülmesinin ihaleye katılacakların menfaatlerine olduğu, araçları gördükleri hali ile alacakları, ayrıca kullanılmış, sıfır araç niteliği taşımayan araçların cebri icra yolu ile satışlarının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun kapsamında olmadığı ve satış sonrası olabilecek menfii durumları baştan kabul etmiş oldukları ile Müdürlüğümüzün bu hususta sorumlu tutulamayacağı hususu ihtar olunur.

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