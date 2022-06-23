TOGG işçi alımı ilanlar: 43 farklı pozisyonda personel alınıyor! İşte TOGG işçi alımı başvuru şartları ve maaşları…

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan Gemlik fabrikasının inşaatında sona yaklaşıldı. Bu nedenle üretim alanında çalışacak işçiler alınacağı beliritldi. İşçi alınacağının beliritlmesinin ardından konuyla ilgili şartlar ve detaylar merak edildi. Kadrolar için gerekli olan şartlar da pozisyonlara göre açıklandı. TOGG sadece Türkiye ofisi için değil almanya ofisi için de alımlar gerçekleştiriecek.

TOGG İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

TOGG işçi alımı başvuru şartları pozisyonlara başvuru yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. TOGG'un en yeni ilanları arasında elektrik elektronik sistem mühendisi ilk sırada yer alıyor. Bu pozisyona başvuru yapacak kişinin Gebze'de yer alacak fabrikada çalışacağı belirtildi. Elektrik elektronik sistem mühendisi için TOGG tarafından istenen şartlar şu şekilde;

"Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak. Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim. Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi. ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak. Dijital video işleme işinden anlamak. CAN, Ethernet, LIN, RF / BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD / CAE uygulamalarına aşinalık. İleri düzeyde İngilizce."