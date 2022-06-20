2015 model Toyota Yaris icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Toyota Yaris marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140.000 TL muhammen bedel istendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34ZT0983 Plakalı , 2015 Model , TOYOTA Marka , YARİS COOL 1.33 HB Tipli , 1NR0768782 Motor No'lu , VNKKJ3D3X0A290485 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Araç ön taraftan ağır hasarlı, arka tampon kırık, ön hava yastıkları açık, ön tampon, radyatör, tampon demiri, motor hasarlı, şase hasarlı, ön kaput, ön cam ve muhtelif motor aksamı hasarlı. Şanzıman hasarlı. Anahtar, ruhsat, plakalar mevcut değildir.

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