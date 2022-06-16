Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 16.06.2022 21:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 21:46
    ABONE OL

    2017 model Volkswagen Caddy icradan satılığa çıkarıldı (İkinci el satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2017 model Volkswagen Caddy fiyatıyla dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    İkinci el otoda kaçırılmayacak fırsat!

    T.C. Denizli 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Volkswagen Caddy marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 240.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.07.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    Satışa konu araç ,Wolkswagen Marka, Caddy Combi 2.0 TDİ SCR BMT 10 tipli , 2017 model panelvandır. Aracın rengi beyaz , yakıt tipi dizeldir. Koltuk sayısı 5'tir. Silindir hacmi 1968 cc , motor gücü 75 kw'dir. Şasi numarası WV1ZZZ2KZHX106600, motor numarası DFS427143'tür. Aracın kontak anahtarı ve ruhsatı yoktur. Kaportasında muhtelif çizikler mevcuttur. Stepnesi vardır. Koltuk ve döşemeleri, aktarma organları , dış boya ve kaportasının model ve yaşına uygun , lastikleri %80 durumdadır.

    İlana gitmek için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
    Haberler Otomobil 2017 model Volkswagen Caddy icradan satılığa çıkarıldı (İkinci el satılık otomobil ilanları)
        SON DAKİKA