2017 model Volkswagen Caddy icradan satılığa çıkarıldı (İkinci el satılık otomobil ilanları)

T.C. Denizli 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Volkswagen Caddy marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 240.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Satışa konu araç ,Wolkswagen Marka, Caddy Combi 2.0 TDİ SCR BMT 10 tipli , 2017 model panelvandır. Aracın rengi beyaz , yakıt tipi dizeldir. Koltuk sayısı 5'tir. Silindir hacmi 1968 cc , motor gücü 75 kw'dir. Şasi numarası WV1ZZZ2KZHX106600, motor numarası DFS427143'tür. Aracın kontak anahtarı ve ruhsatı yoktur. Kaportasında muhtelif çizikler mevcuttur. Stepnesi vardır. Koltuk ve döşemeleri, aktarma organları , dış boya ve kaportasının model ve yaşına uygun , lastikleri %80 durumdadır.

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