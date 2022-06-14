2017 model Fiat marka minibüs icradan satılığa çıkarıldı!

T.C.Adana 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Fiat marka minibüs, araç sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 210.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

01BAL20 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , F1AE3481D2846386 Motor No'lu , ZFA25000002D52030 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup bilirkişi aşağıd ayazılı hususları tespit etmiştir.

Aracın aküsü boş olduğundan araç çalıştırılamamış ve km. tespit edilememiştir. Kontak ve ruhsatı yoktur. stepne ,kriko ve teyp yoktur.Klimalıdır. 14/1 koltukludur. Arka sağ çamurlukta sürtmeler, muhtelif yerlerde çizikler, Tamponlarda sürtmeler vardır. Yan şerik lambası kırıktır. Takoğrafı yoktur.

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