2012 model Nissan Juke marka otomobil icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Nissan Juke marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 200.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34GZ9823 Plakalı , 2012 Model , NISSAN Marka , JUKE 1.6 SPORTACK HB Tipli , HR16045267R Motor No'lu , SJNFBAF15U6198109 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Yarı otomatik ,Cinsi Otomobil(AB Heçbek), Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Motor Hacmi 1600cm3 , Rengi Beyaz , Araca ait anahtar ve ruhsat var. Araç çalıştırılamadı. Elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi. Görselde hasar ve vuruk görülmemekte, araç motor kaputunda ve tamponlarda boya kabarması görüldü, km tespit edilemedi. Yer yer küçük çizikler var, Lastikler yaz tipi olup% 60 kullanılır durumda. Araçta hasar kaydı var. Araç emsallerine göre iyi durumda.

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