2015 Model Ford Tourneo Courıer Kombi icradan satılığa çıkarıldı! (İkinci el satılık araç)

T.C. Develi İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 Model Ford Tourneo Courıer Kombi 1.6 TDCİ marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 210.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.06.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

38TV862 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , JT8 Tipli , FE58319 Motor No'lu , NM0MXXTACMFE58319 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , 38TV862 Plakalı,2015 Model, Kamyonet/JT8 Tipli, FE58319 Motor nolu, NM0MXXTACMFE58319 Şase Nolu. Silindir Hacmi 1560 cm3, Yakıt Tipi Dizel, Renk Gri(Tekno), Vites Tipi Manuel, Anahtar Yok,Motor Gücü:70 KW=95PS Aracın muayene geçerlilik tarihi 22.01.2022 ?dir.Araç bundan önceki son muayeneye 66.000 km de girmiştir. Ortalama 6 sene içinde 66.000 km yapmış olup aracın şu anki tahmini km?si 75.000 km ile 80.000 km arasındadır. Aracın kontak anahtarı olmadığından ve aracı çalıştıramadığımızdan dolayı motor, şanzuman, diferansiyel v.b kontrolü yapılmamıştır. Araç çift sürgülü orta kapıya ,tek kapaklı bagaj kapağına sahip hususi kullanıma sahip kamyonettir Aracın üzerinde takılı olan lastiklerin hepsi 195/55R16ebatında olup kış tipi lastikler ve diş seviyesi yaklaşık %40 seviyesinde; diş seviyesi normalin altında olup değişmesi gerekmektedir. Ön ve arka lastiklerde kısmı aşınma ve kesilmeler mevcuttur. Aracın TRAMER sistemi üzeriden yapılan sorgulamaları neticesinde Ford Tourneo Courıer Kombi 1.6 TDCİ 95 Tıtanıum Plus SBM kayıtlarında herhangi bir hasar geçmişi bulunmamaktadır.

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